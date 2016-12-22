gazetaby.com

В ФОКУСЕ

pic

«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»

Откровения белоруса, имеющего опыт употребления спиртовых настоек из аптек, на тему: «Почему «подсаживаются» на боярышник».

ГЛАВНОЕ

О пользе безделья: «Немного свободы — это лучше, чем какой-то там особенный мрамор»

Арцыбіскуп Кандрусевіч: «Хрыстус нарадзіўся, Бог аб’явіўся!»

Из первых уст: Накануне Нового года Ермошина идет в баню

Гадания вокруг транспортного сбора: «Люди десятилетиями живут в районах, где никогда не было асфальтированных дорог!»

Пример из жизни: Маленькое телевидение, которое разорвало шаблоны

Зацепило! Почему Мясникович не победит пьянство, уволив с работы алкоголиков

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

Что открыл Лукашенко в нынешнем году

Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

Им не болит

Три неудобных вопроса к инициаторам увеличения трудового стажа до 20 лет

«Когда получила первую зарплату, плакала»

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

«Ну что ж, страна такая... Все время кто-то мешает»

«Мой милый, хороший, пришли мне галоши…»

Пустят ли в белорусское авторское общество Мадонну с Бессоном?

Российское телевидение не будет плясать на могиле погибшего посла

«Наконец-то до власти начало доходить, кто на самом деле пятая колонна»

«Лукашенко таких любит»

«Наши пенсионеры не жалуются — они приспосабливаются быстрее молодых»

Кто такой Ронин, которого обвиняют в подкупе чиновников правительства и Нацбанка

«Тогда платите мне зарплату, как в Бельгии или Франции»

Новогодний переполох

«Реакция обеих сторон — и Запада, и России — вполне показательна»

Человек, который перестал бояться смерти

«Натянуть морду на задницу — это очень русская женская традиция»

«Жалеть нынче немодно... Эй, слюнтявку не распускай»

ЖИЗНЬ (НЕ)ОБЫКНОВЕННОГО БЕЛОРУСА

«В отличие от Беларуси, в Абу-Даби не перекрывают движение, когда едет шейх» pic
Все статьи рубрики

Беларусь — Польша

Как стать знаменитым и потерять избирателей pic
Все статьи рубрики

ФЕЛЬЕТОНЫ ОТ МЕТЁЛКИНОЙ

Баловни судьбы pic
Все статьи рубрики

ФОТОФАКТ

Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх

Белорусы встретили Алексиевич в аэропорту караваем и цветами

Самая шикарная фигура 50-х годов

Эротические завлекалочки из закулисья шоу Victoria`s Secret

«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой

Как голосуют монашки

Невероятный кадр: «красная луна» в Миорском районе

Как к «дарам» полукилометровая очередь стояла

Шторм «Хавер» в Минске. Часть 2

Повелительницы трамваев

С топором и милицией на капусту

Как не быть рыбаком

Как заработать 3 доллара в день

Запретный Минск

«Наконец-то до власти начало доходить, кто на самом деле пятая колонна»

22.12.2016 Кирилл Иванов

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость о вызове  в МИД Беларуси советника посольства России.

Причиной такого шага стали скандальные высказывания российского историка Леонида Решетникова, на которые также отреагировала газета Администрации президента «СБ. Беларусь сегодня». Оба события спровоцировали дискуссию в Байнете. «Салідарнасць» предлагает избранные моменты.

Dzmitry Halko

«МИД заявил протест в связи с высказываниями Решетникова. Но опять завел пластинку про «братские государства». Это ненормальная, извращённая форма межгосударственных отношений. И пока вы не прекратите на ней настаивать, все эти решетниковы будут стремиться удушить вас в своих братских объятиях».

Eduard Palchys

(Цитата «СБ. Беларусь сегодня») «Но в Минске взволновались! Разрешите вас успокоить! Ну сболтнул что–то пенсионер, ну показал себя полным дилетантом, ну что с того? Болтунов, что ли, не встречали?».

А-ха-ха, я как-то недели две назад предлагал Якубовичу поучаствовать в информационной войне, и вот внезапно ответочка на публикацию Российского института стратегических исследований. Русофобия — это весело для всех!»

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Правильно, и опираться мы должны явно не на тех, кто нас поливает помоями».

«Это очень хорошо, что на это стали обращать внимание наши чиновники. Такой бред говорили всегда, но только теперь стали понятны все возможные последствия таких слов. Нужно отстаивать страну».

«Наконец-то до власти начало доходить, кто на самом деле пятая колонна».

«Надо срочно переходить всем на белорусский язык, а то введут своих человечков для защиты русскоговорящих, а это ж почти все мы».

«Мабыць патрэбна ўжо i мову ўспамiнаць, а то гавораць, што нас(беларусаў) няма».

Из комментариев на «Наша Ніва»:

«Надо понимать, что этот чекист выполняет приказ и читает текст. Все очень и очень плохо ребята».

«Реваншист, ставленник определенных кругов. Убежден в своей правоте. Загони их, Боже, поскорей на грядки, пусть лук выращивают, а не войны разжигают. Пора отменять учения».

  • Оцени статью:

Общество

24.12.2016
У Мiнску прайшла акцыя «забароненых» дзядоў-маразоў

Спачатку супрацоўнікі АМАПу ім заміналі, пасьля дазволілі прайсьці.

24.12.2016
«Будем праздновать до 7 января»

Лукашенко поздравил учителей, «малышей и детишек побольше».

24.12.2016
Жыхар Баранавічаў прадаў машыну, каб адчыніць краму вышыванак

Юры Казакевіч кажа, што для яго гэтая справа найперш ідэйная, чым бізнэс-праект.

24.12.2016
«Хрыстус нарадзіўся, Бог аб’явіўся!»

Пастырскае пасланне арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча на Божае Нараджэнне-2016.

24.12.2016
«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»

Откровения белоруса, имеющего опыт употребления спиртовых настоек из аптек, на тему: «Почему «подсаживаются» на боярышник».

Все статьи рубрики
Rating All.BY

При частичном или полном использовании материалов сайта
гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.

© "Салiдарнасць", 2006
gazetaby@gmail.com