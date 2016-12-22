«Наконец-то до власти начало доходить, кто на самом деле пятая колонна»

Кирилл Иванов

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость о вызове в МИД Беларуси советника посольства России.

Причиной такого шага стали скандальные высказывания российского историка Леонида Решетникова, на которые также отреагировала газета Администрации президента «СБ. Беларусь сегодня». Оба события спровоцировали дискуссию в Байнете. «Салідарнасць» предлагает избранные моменты.

Dzmitry Halko

«МИД заявил протест в связи с высказываниями Решетникова. Но опять завел пластинку про «братские государства». Это ненормальная, извращённая форма межгосударственных отношений. И пока вы не прекратите на ней настаивать, все эти решетниковы будут стремиться удушить вас в своих братских объятиях».

Eduard Palchys

(Цитата «СБ. Беларусь сегодня») «Но в Минске взволновались! Разрешите вас успокоить! Ну сболтнул что–то пенсионер, ну показал себя полным дилетантом, ну что с того? Болтунов, что ли, не встречали?».

А-ха-ха, я как-то недели две назад предлагал Якубовичу поучаствовать в информационной войне, и вот внезапно ответочка на публикацию Российского института стратегических исследований. Русофобия — это весело для всех!»

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Правильно, и опираться мы должны явно не на тех, кто нас поливает помоями».

«Это очень хорошо, что на это стали обращать внимание наши чиновники. Такой бред говорили всегда, но только теперь стали понятны все возможные последствия таких слов. Нужно отстаивать страну».

«Наконец-то до власти начало доходить, кто на самом деле пятая колонна».

«Надо срочно переходить всем на белорусский язык, а то введут своих человечков для защиты русскоговорящих, а это ж почти все мы».

«Мабыць патрэбна ўжо i мову ўспамiнаць, а то гавораць, што нас(беларусаў) няма».

Из комментариев на «Наша Ніва»:

«Надо понимать, что этот чекист выполняет приказ и читает текст. Все очень и очень плохо ребята».

«Реваншист, ставленник определенных кругов. Убежден в своей правоте. Загони их, Боже, поскорей на грядки, пусть лук выращивают, а не войны разжигают. Пора отменять учения».