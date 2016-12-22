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Лукашенко подарил Кучме странного петуха

22.12.2016 Юлия Иванко

Глава Беларуси и экс-президент Украины обменялись подарками.

Произошло это в четверг во время их личной встречи, на которой политики обсудили работу контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

Как отметила пресс-служба Александра Лукашенко, Беларусь и Украина 27 декабря отметят 25-летие установления дипломатических отношений.

Возможно, с этим, а также с предстоящими праздниками связан обмен подарками между политиками.

Леонид Кучма вручил Александру Лукашенко книгу Макиавелли «Государь». А сам получил странный предмет в виде петуха, который похож на мягкую игрушку.

Напомним, 2017 год по восточному календарю является годом красного огненного петуха.

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