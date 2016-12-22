Антычная спадчына Беларусі: міфы і рэальнасць

Откровения белоруса, имеющего опыт употребления спиртовых настоек из аптек, на тему: «Почему «подсаживаются» на боярышник».
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Каб разабрацца, дзе праўда, а дзе прыдумкі, а таксама вызначыцца, што ж яднала Беларусь са старадаўнім Рымам і Грэцыяй, мы звярнуліся да гісторыка, кандыдата навук, выкладчыка БДУ ды адмыслоўца па вайсковай справе антычнасці Аляксея Казленкі.
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