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Три неудобных вопроса к инициаторам увеличения трудового стажа до 20 лет

22.12.2016 Кирилл Иванов

Чиновники полюбили ссылаться на западный опыт, но делают это до неприличия избирательно. 

Фото Дмитрия Брушко, TUT.BY

Почему европейский опыт используется избирательно?

Говоря о необходимости увеличения обязательного трудового стажа до 20 лет, замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков сослался на опыт европейских стран, где для получения полной пенсии требуется иметь от 30 до 45 лет стажа с уплатой страховых взносов.

Нужно заметить, что это не первый кивок в сторону Запада. Белорусские чиновники полюбили ссылаться на европейский опыт всякий раз, когда народу нужно объяснить необходимость введения очередной непопулярной меры. Вот только использовать этот опыт предлагается до неприличия избирательно.

Возьмем вышеупомянутую инициативу по увеличению обязательного трудового стажа. Нам говорят: в Европе так делают, и мы поступим так же. Но при этом белорусам «забывают» рассказать, что в той же Германии пенсионеры получают доплаты к пенсии по системе дополнительных баллов (Punktesystem) за каждого ребенка, за армейскую или альтернативную службу, за полученное после 18 лет образование.

А что у нас? Белорусам предлагают взять от передового западного опыта лишь увеличение стажа, обрезав при этом годы службы в армии, декретный отпуск и учебу в вузе.

Не говоря уже о том, что 20 лет придется работать для того, чтобы получать потом далеко не европейскую пенсию.

Думали ли авторы идеи о последствиях для демографии?

Исключение отпуска по уходу за ребенком из списка обязательного стажа в связи с повышением планки вызывает дополнительные вопросы. Как подобное решение отразится на демографической ситуации? Есть ли в новых условиях шансы на полноценную пенсию у сегодняшних многодетных матерей?

Тем более, что введение 20-летнего стажа — не предел, как предупреждает все тот же замминистра Ковальков, говоря, что «от вопросов, связанных с корректировкой стажа, в перспективе, вероятно, также не уйти».

Новый смысл приобретает и популярное мнение части отслуживших белорусов: служба в армии — потерянные годы.

Отдавая долг стране, каждый военнослужащий срочной службы будет получать взамен лишь копеечное денежное довольствие. Вопрос к чиновникам: нет ли в решении исключить службу в армии из трудового стажа дискриминации? Ведь тот, кого родина позовет, оказывается в невыгодном положении. Оценивался ли возможный ущерб престижу службы в Вооруженных силах?

Сколько белорусов могут остаться за бортом 20-летнего стажа? 

Заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Лариса Яшкова рассказала о гарантиях занятости для людей предпенсионного возраста. По ее словам, охранные нормы в трудовых отношениях для работников данной категории будут сохранены.

— Конечно, работника выбирает наниматель. Однако, по нашим наблюдениям, у многих работодателей востребованы именно работники старших возрастов — с учетом их опыта, высокой квалификации, практического стажа, — цитирует чиновницу БЕЛТА.

Хотелось бы разделить оптимизм чиновницы, но данные независимых профсоюзов говорят об обратном. Безусловно, высококлассные и многоопытные работники всегда будут в цене. Но таковыми являются далеко не многие белорусы, отсчитывающие последние годы до пенсии. Будет ли востребован опыт большинства работников в экономике страны в ближайшие годы?

Справка

Согласно указу №364 с 1 декабря средняя трудовая пенсия в номинальном выражении составит 298,19 руб. При этом размер повышения пенсии у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией.

Те из белорусов, кто не наработает необходимый для получения полной трудовой пенсии стаж, смогут рассчитывать на выплаты в размере 50% от бюджета прожиточного минимума. На данный момент (и до 31 июля 2017 года) он составляет 174,52 рублей.

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