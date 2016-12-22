Лукашенко рассказал, как распорядится деньгами из транспортного налога

Александр Лукашенко 22 декабря принял участие в церемонии открытия движения по завершенной МКАД-2 в Дзержинском районе.

Глава государства перерезал символическую ленту на завершающем участке дороги, сообщает его пресс-служба.

Торжественная церемония началась позже планируемого, передает БЕЛТА. Глава государства сослался на встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, с которым они обсуждали белорусско-украинские отношения.

Лукашенко проехал по участку трассы на современной модели городского автобуса МАЗ.

Общая протяженность новой кольцевой вокруг Минска составляет около 160 км: 88 км проходят в новом направлении, а 72 км совмещены с существующими автодорогами.

Во время поездки глава Беларуси поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения, передает его пресс-служба.

– Делая упор на этих основных артериях (от этого никуда не денешься, их надо было восстанавливать), мы действительно упустили дороги местного значения, – отметил он.

– В ближайшие месяцы мы соберемся, обсудим и примем решение, как будем восстанавливать дороги местного значения. Каждый агрогородок (а их порядка двух тысяч) должен быть соединен с районным центром. От районных центров до областных у нас более или менее неплохие дороги, но их тоже кое-где надо приводить в порядок, – сказал Лукашенко.

Планируется, что денежные средства для ремонта дорог предоставит один из банков. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, сообщает пресс-служба главы Беларуси.

– Пока не принято решение, разные варианты будем рассматривать. Но решение примем в ближайшее время, – отметил Лукашенко.