Лукашенко рассказал, как распорядится деньгами из транспортного налога

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Глава государства перерезал символическую ленту на завершающем участке дороги, сообщает его пресс-служба.
Торжественная церемония началась позже планируемого, передает БЕЛТА. Глава государства сослался на встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, с которым они обсуждали белорусско-украинские отношения.
Лукашенко проехал по участку трассы на современной модели городского автобуса МАЗ.
Общая протяженность новой кольцевой вокруг Минска составляет около 160 км: 88 км проходят в новом направлении, а 72 км совмещены с существующими автодорогами.
Во время поездки глава Беларуси поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения, передает его пресс-служба.
– Делая упор на этих основных артериях (от этого никуда не денешься, их надо было восстанавливать), мы действительно упустили дороги местного значения, – отметил он.
– В ближайшие месяцы мы соберемся, обсудим и примем решение, как будем восстанавливать дороги местного значения. Каждый агрогородок (а их порядка двух тысяч) должен быть соединен с районным центром. От районных центров до областных у нас более или менее неплохие дороги, но их тоже кое-где надо приводить в порядок, – сказал Лукашенко.
Планируется, что денежные средства для ремонта дорог предоставит один из банков. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, сообщает пресс-служба главы Беларуси.
– Пока не принято решение, разные варианты будем рассматривать. Но решение примем в ближайшее время, – отметил Лукашенко.