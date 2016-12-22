Сайт «Белорусский партизан» заработал по новому адресу

Генерал-лейтенанта российской Службы внешней разведки Леонида Решетникова обвинили в провокации.
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Александр Класковский: «Генерал Решетников попал под лошадь, как Остап Бендер»
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— Для верификации домена мэйл был послан на почту Павла Шеремета. Доступа к ней у нас нет. Сейчас регистратор меняет контактные данные, чтобы сайт мог работать. Ждем, — написала ранее на своей странице в Facebook Светлана Калинкина.
Теперь сайт заработал по новому адресу belpartisan.org.