Сайт «Белорусский партизан» заработал по новому адресу

Ранее стало известно о причинах недоступности ресурса в течении нескольких дней.

— Для верификации домена мэйл был послан на почту Павла Шеремета. Доступа к ней у нас нет. Сейчас регистратор меняет контактные данные, чтобы сайт мог работать. Ждем, — написала ранее на своей странице в Facebook Светлана Калинкина.

Теперь сайт заработал по новому адресу belpartisan.org.