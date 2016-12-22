Белорусский рубль продолжил укрепляться к доллару и евро

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 декабря.

Курс доллара снизился на BYN0,0081 — до 1,9496 рубля.

Евро подешевел на BYN0,0016 — до 2,0356 рубля.

Курс российского рубля снизился на BYN0,0025 — до 3,2015 белорусского рубля за 100 российских.