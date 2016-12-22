Белорусский рубль продолжил укрепляться к доллару и евро

Генерал-лейтенанта российской Службы внешней разведки Леонида Решетникова обвинили в провокации.
Разговорчики в Сети: «Наверное, даже если бы молоко светилось в темноте, суд все равно бы стал на сторону завода»
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Гомельчане – Лубутену: «Мой милый, хороший, пришли мне галоши…»
Александр Класковский: «Генерал Решетников попал под лошадь, как Остап Бендер»
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Курс доллара снизился на BYN0,0081 — до 1,9496 рубля.
Евро подешевел на BYN0,0016 — до 2,0356 рубля.
Курс российского рубля снизился на BYN0,0025 — до 3,2015 белорусского рубля за 100 российских.