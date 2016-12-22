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В ФОКУСЕ

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Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

Генерал-лейтенанта российской Службы внешней разведки Леонида Решетникова обвинили в провокации.

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Белорусы готовятся принимать ванну при свечах

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Белорусский рубль продолжил укрепляться к доллару и евро

22.12.2016 Салiдарнасць

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 декабря.

Курс доллара снизился на BYN0,0081 — до 1,9496 рубля.

Евро подешевел на BYN0,0016 — до 2,0356 рубля.

Курс российского рубля снизился на BYN0,0025 — до 3,2015 белорусского рубля за 100 российских. 

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Эта новость настолько невероятна, что кажется сказкой. Руководство гомельской фабрики написало открытое письмо французскому обувному модельеру Лубутену с предложением инвестировать в производство и стать партнером.

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Структурный спад белорусской экономики сам по себе не остановится. Накопленные проблемы продолжают переходить из одного сектора экономики в другой.

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