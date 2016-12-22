При взрыве у московского метро пострадала 26-летняя белоруска

Утром 22 декабря у станции метро «Коломенская» в Москве произошел взрыв – в результате повреждения газового баллона.

Было ранено семь человек, среди которых одна белоруска, сообщает Наша Ніва.

26-летняя гражданка Беларуси Вероника Курадавец госпитализирована с сотрясением головного мозга и рваными ранами височной области. Скорее всего, девушка получила осколочные ранения на автобусной остановке.