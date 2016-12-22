При взрыве у московского метро пострадала 26-летняя белоруска

Генерал-лейтенанта российской Службы внешней разведки Леонида Решетникова обвинили в провокации.
Разговорчики в Сети: «Наверное, даже если бы молоко светилось в темноте, суд все равно бы стал на сторону завода»
Показать зубы: Кто поможет белорусам одолеть ведомство Данкверта?
Гомельчане – Лубутену: «Мой милый, хороший, пришли мне галоши…»
Александр Класковский: «Генерал Решетников попал под лошадь, как Остап Бендер»
Цинизм Кремля: Российское телевидение не будет плясать на могиле погибшего посла
Было ранено семь человек, среди которых одна белоруска, сообщает Наша Ніва.
26-летняя гражданка Беларуси Вероника Курадавец госпитализирована с сотрясением головного мозга и рваными ранами височной области. Скорее всего, девушка получила осколочные ранения на автобусной остановке.