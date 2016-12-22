МИД вызвал на ковер советника посольства РФ из-за слов российского историка

Генерал-лейтенанта российской Службы внешней разведки Леонида Решетникова обвинили в провокации.
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Как сообщает пресс-служба МИД, российскому дипломату заявили протест в связи с растиражированными СМИ высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований» Леонида Решетникова в адрес Беларуси.
Белорусской стороной была «дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений».
Ранее в сети было распространено видео, на котором директор Российского института стратегических исследований заявляет, что белорусский язык был создан постановлением ЦК ВКП(б) в 1926 году.
Белорусские историки назвали это высказывание фальсификацией и глупостью.
Любопытно, что указом президента России от 2 ноября Решетников будет освобожднн от должности директора Российского института стратегических исследований с 4 января 2017 года.