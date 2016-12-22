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МИД вызвал на ковер советника посольства РФ из-за слов российского историка

22.12.2016 Салiдарнасць

Министерство иностранных дел Беларуси 22 декабря вызвало к себе советника-посланника посольства РФ Вадима Гусева.

Как сообщает пресс-служба МИД, российскому дипломату заявили протест в связи с растиражированными СМИ высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований» Леонида Решетникова в адрес Беларуси.

Белорусской стороной была «дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений».

Ранее в сети было распространено видео, на котором директор Российского института стратегических исследований заявляет, что белорусский язык был создан постановлением ЦК ВКП(б) в 1926 году.

Белорусские историки назвали это высказывание фальсификацией и глупостью.

Любопытно, что указом президента России от 2 ноября Решетников будет освобожднн от должности директора Российского института стратегических исследований с 4 января 2017 года. 

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