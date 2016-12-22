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В ответ на «дебилизм» Россельхознадзор упрекнул Минск в «базарном пиаре»

22.12.2016 Константин Похольчик

Представители союзного государства перешли на оскорбления, обсуждая качество молочной продукции белорусских предприятий.

Началось все с опубликованного 5 декабря интервью главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, в котором он обвинил Минск в недобросовестных действиях. Претензии касались не только реэкспорта санкционной продукции, но и качества белорусского молока.

Но его слова отреагировал сам Александр Лукашенко. 9 декабря на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС глава Беларуси жестко прочелся по чиновнику: «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит».

В Совмине замечание Лукашенко, видимо, восприняли как призыв к действию. 18 декабря в эфире белорусского телеканала вице-премьер Михаил Русый отметил: «Не может один орган или даже один человек поставить на уши все государство».

– Со слов Данкверта прозвучало, что белорусы от жадности добавляют в молоко сухое молоко. Это экономический дебилизм такой подход, – отметил Русый. 

Успокоить стороны попытался российский посол Александр Суриков.

Он обратил внимание, что Россельхознадзор вернул 7,5 тысячи тонн белорусской мясо-молочной продукции — всего 0,7% от общего объема. А временный запрет на поставки в Россию молочной продукции наложен лишь 20 предприятий из более чем 600.

Не помогло.

21 декабря Россельхознадзор опроверг информацию о скором снятии ограничений с белорусских предприятий.

Официальный представитель ведомства Юлия Мелано сказала ТАСС, что белорусская сторона вместо решения проблем с качеством продукции ведет словесную борьбу с российским ведомством.

– В сложившейся ситуации, сложно понять тактику поведения белорусских коллег. Так, вместо того, что разобраться в технических аспектах претензий Россельхознадзора, белорусы идут по пути «базарного» пиара, с целью привлечения внимания общественности к проблеме, прибегая к самым бестактным выражениям и переходам на личности на уровне высокого руководства, – отметила Мелано.

В качестве примера она привела ситуацию в белорусских СМИ. В одном из ток-шоу глава Национальной государственной телерадиокомпании Геннадий Давыдько заявил, что после Геннадия Онищенко (ранее был главой Роспотребнадзора) Россельхознадзор возглавил Сергей Данкверт. По его мнению, именно от руководителя исходят претензии к качеству белорусской продукции.

– Здесь, специально для уважаемого господина Давыдько, хотелось бы устранить некую брешь в его знаниях и уведомить, что господин Онищенко никогда не возглавлял Россельхознадзор, – сказала Мелано.

Что-то подсказывает, что скандальная история на этом не закончится. А главное, что в ней удивляет: представители союзного государства скатились к переходу на личности и оскорбления. Причем устроили они разборки по сути на ровном месте.  

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