Минчанин возмутился новыми проездными

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22.12.2016 Настасья Занько, people.onliner.by

Дмитрий по привычке пришел в кассу метро, чтобы купить проездной на 7 поездок. Но в кассе он неожиданно получил отказ.

Оказалось, что с 21 декабря изменились правила: теперь на карточку можно залить не меньше 10 поездок и потратить их нужно за месяц вместо прежних двух.

— Я не понимаю, в чем смысл такого урезания? — задается вопросом Дмитрий. — Я не фанат жетонов, покупаю всегда поездки на карточку, это гораздо удобнее, чем искать их по карманам. Пару раз в месяц их докупаю. Иногда в месяц мне нужно меньше 10 поездок. Так мало того — еще срок действия сократили с двух месяцев до одного. В чем логика? Для чего это сделали? Вот куплю я 10 поездок, семь проезжу, а три пропадут.

В «Минсктранс» информацию подтвердили. Оказывается, с 21 декабря появились проездные на 1, 2, 3 суток, а также на 90 и 100 поездок. Минимальное число поездок выросло до 10 (меньше на карточку купить нельзя). Также изменились и сроки: проездные на 10—20 поездок действуют 30 суток, 30—50 поездок нужно потратить за 60 суток. А проездные на 90 и 100 поездок будут действовать 80 суток с момента покупки.

— Что касается проездных на 5 поездок, то там была небольшая скидка относительно талона. Такие проездные были не самые популярные, — объясняют на предприятии. — Перед принятием решения мы общались с нашими контролерами. Они обратили внимание на то, что проездные на 5 поездок — это «заячьи» проездные. Люди растягивают их срок действия таким образом: становятся у валидатора и прикладывают к нему карточку только тогда, когда видят контролеров. Талон-то сейчас быстро пробить гораздо сложнее. Да и 10 поездок в месяц — это не такое большое число. Если вы ездите на работу и с работы на общественном транспорте, то такое количество потратите за неделю. Если ездите реже, то покупайте талоны и жетоны.

— Но ведь поездки по сути — это те же талоны и жетоны, только в электронном виде, почему на них действуют ограничения по времени?

— Поездки на проездном и жетоны с талонами — это не совсем одно и то же. На поездки есть определенная скидка. Смотрите, если 10 талонов на наземные виды транспорта стоят 5 рублей 5 копеек, то стоимость 10 поездок стоят 4 рубля 99 копеек. Выходит экономия как минимум 9%. Если за 60 жетонов в метро вы сейчас отдадите 36 рублей, то проездной на такое же количество поездок обойдется вам в 29,45 рубля. Это скидка в 18%. С одной стороны, вам дается скидка, с другой — ограничивается срок действия из-за этого.

— Почему сократили срок действия проездных с минимальным количеством поездок?

— Началось все с того, что люди, у которых 60 поездок, начали писать, что за два месяца они их не выезжают. Мы решили увеличить их срок действия до 80 суток. Но растягивать одновременно с этим срок действия проездных на 10 поездок экономически было нецелесообразно. Поэтому мы решили подойти дифференцированно и установить три срока действия — 30, 60 и 80 суток. И если вы клиент общественного транспорта, то для вас нет никаких проблем в этих ограничениях.

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