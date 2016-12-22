Бывший вице-премьер и экс-спортивный функционер будут промывать мозги белорусам?

Александр Лукашенко сделал неожиданные назначения в руководстве своей администрации.

Администрацию президента впервые возглавила женщина: бывший вице-премьер Наталья Кочанова. Ее первым заместителем стал Максим Рыженков, который до этого работал помощником президента по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма и первым вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Почему именно на них пал выбор главы государства?

— Возможно, Лукашенко полагает, что женщина будет более исполнительна и послушна, — говорит политолог Валерий Карбалевич, комментируя назначение Натальи Качановой.

А Максим Рыженков, по словам эксперта, зарекомендовал себя динамичным человеком, который умеет дискутировать, отстаивать свою точку зрения, аргументировать ту или иную позицию.

— Востребован человек, который может поддерживать яркую коммуникацию с обществом, объяснять решения. Потому что то руководство Администрации президента, которое отправили в отставку, было очень молчаливым, — подчеркивает аналитик.

Продолжение материала читайте здесь.