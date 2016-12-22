Осужденный в России за пост в соцсети белорус Силивончик вернулся в Минск

Гражданин Беларуси Кирилл Силивончик, отсидевший два года в Российской Федерации по обвинению в публичных призывах к терроризму за посты в социальных сетях, вернулся в Беларусь.

Кирилл Силивончик с сетрой Екатериной

Въезд в Россию ему запрещен на 5 лет.

Силивончик прилетел в Минск поздно вечером 21 декабря из Москвы. Его встречали журналисты и сестра Екатерина.

Силивончик рассказал, что из изолятора для иностранцев его везли 9 часов в наручниках.

«Нормально себя чувствую, доехали без пробок. Ехали где-то 9 часов без еды, без ничего, одна остановка была. Наручники, все болит. Такие условия», — сказал он сразу после прилета.

Кирилл Силивончик говорит, что отношение к нему со стороны российских правоохранительных органов и сотрудников колонии было «уважительным».

«Отношение ко мне было уважительное, никаких пыток в отношении меня или угроз в мою сторону не было», — говорит он.

Комментировать суть своего дела и приговор Силивончик отказывается, но говорит, что никогда не думал, что такое может произойти.

«Многие говорили после суда, что это было заказное, что я писал ради денег, — объясняет Кирилл. — Но ничего такого не было. Тем не менее я не думал, что за такое могут посадить и дать конкретный срок».

«Надо было быть более умным и следить, что ты себе выставляешь на страницу», — говорит Силивончик.

Он отбывал наказание в российской колонии «Сухобезводное», имеющей среди правозащитников репутацию одной из самых жестких. Однако, по словам Кирилла, теперь ситуация там поменялось.

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«Это была одна из самых жестких, серьезных колоний в Нижегородской области, было много пыток в свое время. Но в то время, когда я приехал, стало немного легче, и со временем становилось все легче. Никого не избивали, относились уважительно», — рассказывает Кирилл.

«Я хочу просто отдохнуть», — говорит Кирилл о своих планах в Беларуси. — Мне кажется, что меня ждет встреча с нашими спецслужбами, не знаю, как это все обойдется, но буду надеяться на лучшее».

Белорусское посольство и консульство, по словам Силивончика, не оказывало ему помощи: «Консул приходил за день до этапа отправки в колонии, поинтересовался, как у меня дела, и где я собираюсь отбывать наказание. Конечно, они курировали вопрос, когда я уеду, где я нахожусь, когда уже был в изоляторе для иностранцев».

Кирилл Силивончик поблагодарил всех за поддержку. Он считает, что распространение информации о его деле в прессе помогло ему избежать пребывания в миграционной тюрьме, которое могло затянуться на несколько месяцев.

Также Силивончик говорит, что его сильно поддерживали во время отбывания срока наказания в колонии.

«В первое время было очень много писем в мой адрес. Из любой точки Европы — Норвегия, Германия, Литва, Лихтенштейн, Украина, Беларусь. Я всем очень благодарен, что поддерживали меня. Было очень приятно», — говорит Силивончик.

22-летний белорус Кирилл Силивончик работал системным администратором на одном из заводов в Нижнем Новгороде в России. Как сообщили в Московском окружном военном суде, 6 октября 2014 года Кирилл Силивончик на своей странице «ВКонтакте» умышленно разместил «изображение украинского солдата, разрывающего государственный герб и топчущего государственный флаг России». Также на странице был текст с призывами к вооруженным действиям, уничтожению домов и представителей русского народа и возвращению Крыма Украине. Силивончика признали виновным по ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) и в апреле 2015 года осудили на два года лишения свободы в колонии-поселении.

В сентябре 2016 года Силивончику было отказано в условно-досрочном освобождении. Кроме того, сообщалось, что он состоит на профилактическом учете как «изучающий, пропагандирующий, исповедующий экстремистскую идеологию».