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«Перетасовка может быть вызвана нервным состоянием главного белорусского начальника»

22.12.2016 Belsat.eu

Новым главой Администрации главы государства назначили Наталью Кочанову. 56-летняя уроженка Полоцка стала первой женщиной на этом посту.

Политический обозреватель напомнил, что к предыдущему главе Администрации Александру Косинцу глава страны Александр Лукашенко имел претензии в связи с малым количеством свежих идей.

«Логично бы здесь было увидеть сверхкреативного человека новой формации. Но если смотреть на бэк-граунд Натальи Кочановой, то оснований, чтобы делать такие выводы, нет. Это типичная номенклатурная карьера: человек с инженерным образованием, дипломом, кажется, — водоснабжение и канализация. И весь путь — это типичный чиновничий путь без каких-то креативных всплесков. Поэтому возникает вопрос, руководство Администрации принесет какие-то свежие идеи на стол официальному лидеру», — подчеркнул Класковский.

И Кочанова, и Косинец родом из Витебской области, поэтому специалист не исключает, что Косинец, уходя с должности, мог посоветовать своего человека. В результате получилась замена «шила на мыло», полагает политический обозреватель.

«Мне кажется, что эта перетасовка кадровой колоды может быть вызвана нервным состоянием главного белорусского начальника, так как все пошло абсолютно не так: и с Россией конфликт затянулся, и валовой внутренний продукт падает, и экспорт падает, и кредитов не дают ни МВФ, ни Евразийский фонд. Остается заниматься этим перетрясыванием кадровой колоды с призрачной надеждой, что вдруг от перемены слагаемых что-то изменится. Я думаю, что ноль по фазе — ничего не изменится», — подчеркнул специалист.

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