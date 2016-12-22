«Мы подходим к той черте, когда реформы начнут делать себя сами»

Структурный спад белорусской экономики сам по себе не остановится. Накопленные проблемы продолжают переходить из одного сектора экономики в другой.

– Например, накопленные в сельском хозяйстве проблемы передаются в банки, которые вынуждены их компенсировать за счет ограничения кредитования торговли. Механизм структурного спада имеет самоподдерживающий характер, – рассказывает научный сотрудник BEROC, ассоциированный эксперт Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Дмитрий Крук.

В итоге самые неэффективные направления деятельности начнут отмирать. Но под шумок кризис может уничтожить и те компании, у которых еще есть возможность расти.

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