«Мы подходим к той черте, когда реформы начнут делать себя сами»

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– Например, накопленные в сельском хозяйстве проблемы передаются в банки, которые вынуждены их компенсировать за счет ограничения кредитования торговли. Механизм структурного спада имеет самоподдерживающий характер, – рассказывает научный сотрудник BEROC, ассоциированный эксперт Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Дмитрий Крук.
В итоге самые неэффективные направления деятельности начнут отмирать. Но под шумок кризис может уничтожить и те компании, у которых еще есть возможность расти.
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