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«Лукашенко таких любит»

22.12.2016

Политолог Андрей Поротников у себя в Facebook объясняет, почему причины назначения Натальи Кочановой главой Администрации президента лежат на поверхности.

«1. Абсолютная лояльность, можно даже сказать изощренная беспощадность к врагам рейха:) Причем, готовность наброситься на любого недовольного самым правильным курсом – вспомним мягко говоря неоднозначные высказывания по поводу социальных инноваций от пенсионного возраста до налога на тунеядцев.

2. Абсолютная неамбициозность: партия сказала «надо» – комсомол ответил «есть». На мясокомбинат – значит на мясокомбинат, на песчаный карьер – значит на карьер, в правительство – значит в правительство. Этакий служака в юбке. ЛАГ таких любит.

3. Пока ничего не украла. По крайней мере, на тех должностях, где успела поработать.

4. Дисциплинированность и старательность в исполнении любой, даже самой неоднозначной идеи сами знаете кого.

5. Отсутствие команды или «своих» людей. Им просто неоткуда взяться: Кочанову выдернули в вице-премьеры два года назад из провинции. А тут такой объем функций, что обрасти связями и обязательствами в рамках этих связей просто физически не было времени. Нагрузка на членов правительства очень большая. Физически большая.

И никакого протеже силовиков или кулуарных интриг».

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Комментарии

23.12.2016
Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

Генерал-лейтенанта российской Службы внешней разведки Леонида Решетникова обвинили в провокации.

23.12.2016
Им не болит

«Мне с этим грузом всю жизнь ходить» — на лице 22-летнего водителя грузовика читается боль и отчаяние. Чиновникам же даже в голову не приходит, что это они забрали жизнь у 13-летней школьницы.

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