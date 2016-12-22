Работа и парламент – понятия несовместимые?

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22.12.2016 Константин Похольчик

Публикации последнего времени вновь заставили осознать, какие депутаты ценятся в Беларуси.

На днях в офисе ОГП состоялась пресс-конференция, посвященная 100 дням депутата Анны Канопацкой. За это время независимый депутат успела вместе с экспертами подготовить обоснование исключения статьи «Лжепредпринимательство» из УК, обоснование нецелесообразности «Декрета о тунеядстве», замечания и предложения по законопроекту «О судах и судоустройстве» и «О питьевом водоснабжении».

Анна Канопацкая также отчиталась о том, что провела четыре приема граждан (теперь работает над решением их проблем) и провела ряд международных встреч.

Фото со страницы Анны Канопацкой в Facebook

И какая же реакция на активность Анны Канопацкой? Депутаты обиделись на нее за то, что она назвала Палату представителей «болотом, которое нужно преодолеть», а накануне еще вице-премьер Михаил Русый посоветовал оставить слово «скандально» при себе.

А за что же у нас тогда хвалят депутатов? Это можно понять из номера «Советской Белоруссии» за субботу 17 декабря.

Об олимпийском чемпионе, а ныне депутате Александре Богдановиче журналист пишет в восторженных интонациях: «человек четкий и структурный», «жму крепкую руку Александра Богдановича, оценивая его гладкую выбритость, гардероб с иголочки и широкую сажень в плечах», «Спортивный, подтянутый, элегантный — как с обложки!».

Что успел сделать бывший спортсмен за свои 100 дней депутатства? Об этом только один абзац: «Работаю над законопроектом «О внесении изменений и дополнений в Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Как молодому депутату мне доверили это ответственное дело. Много нюансов, но вникаю».

Далее следует вопрос журналиста: вы же за спорт сейчас, надо полагать, ответственны. Вы думаете речь о законопроектах? Ответ депутата словно из анекдота: участвовал в международных парламентских играх, в футбольном матче с россиянами «забил единственный гол».

Но Александра Богдановича ценят и любят. Концовка материала о нем заслуживает того, чтобы быть процитированной полностью.

«— Где твоя машина? — спросил я, выбирая глазами самый представительный экземпляр автопрома.

— А я на метро. Быстро и удобно!

Олимпийский чемпион и депутат Богданович широкими шагами ушел в снежную мглу. Правильно говорят: нужно быть ближе к народу».

А теперь попробуйте ответить на вопрос в заголовке.

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Комментарии

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Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

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