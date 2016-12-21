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«У нас был план — переговоры с правительством. А у Статкевича — штурм»

21.12.2016 Змитер Лукашук, Еврорадио

Один из лидеров кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев решил публично ответить на обвинения Владимира Некляева, который считает, что бывший руководитель его штаба сотрудничал с КГБ.

Кто отдал приказ изменить маршрут подхода на Площадь-2010 колонн Некляева и Статкевича, почему их план Площади был несовершенным, чувствует ли ответственность за людей, которые пришли по их призыву на Площадь? На этот и другие вопросы в эфире Еврорадио отвечает один Андрей Дмитриев.

Андрей Дмитриев, фото Алеся Пилецкого

Лучшие цитаты из разговора

У меня нет куратора в КГБ, который говорит, что делать, куда идти и какую позицию занимать. Но Некляев говорит обратное уже два года, и это ставит меня в сложную ситуацию: в суд не пойдешь, потому что мы знаем, какой у нас суд и не подерешься с ним из-за этой лжи — человек же в возрасте.

Говорить, что никаких связей со спецслужбами у нас нет, слишком романтично — известно, в какой стране мы живем. Но никаких связей, когда говорят, что делать, когда все руководство подчинялось бы КГБ — такого в "Говори правду", безусловно, нет.

Скорее всего, в "Говори правду" действительно есть засланные агенты, но мы сейчас не делаем ничего, из-за чего нам стоило бы бояться власти.

Не вижу смысла говорить, сколько нам стоила по деньгам президентская кампания 2010 года. Одно могу сказать: серьезная президентская кампания в Беларуси примерно должна стоить от 5 и больше миллионов долларов.

От того, каким маршрутом пошли бы на Площадь Некляев и Статкевич, ни суть Площади, ни ее результат не изменился бы — сам план Площади был несовершенным, он был слишком наивным и романтичным.

Решение изменить маршрут доставки звукоусиливающей аппаратуры принимал штаб, а не я один. И нужно было это для того, чтобы с помощью публичности защитить аппаратуру.

Статкевича мы считали одной из угроз для Площади, которую мы организовывали. И его привезли к штабу Некляева, изменив таким образом его маршрут подхода на Площадь для того, чтобы мы могли его контролировать.

У нас был план — провести переговоры с правительством. А у Статкевича — идти на штурм. Мы заранее решили, что если на Площади Статкевич начнет призывать людей идти на штурм — вырубить аппаратуру и передавать слово Некляеву. Который должен был удержать Площадь от штурма.

Я чувствую себя виноватым за тот план Площади, который у нас был. Ведь этот план был сценарием, хорошим для игры, но плохим для настоящей политики. И если на Коллекторной нас положили лицом в снег — это был конец сказки. Мы неадекватно оценивали ситуацию, и поэтому план наш был неадекватным.

Каждый на Площадь пришел за себя, за свою семью. Но в том, что с ними потом случилось на Площади, есть ответственность и моя, и штаба "Говори правду" — мы не продумали хорошо план действий и не смогли защитить людей, которые пришли за нами.

Мы изучили наши ошибки и теперь действуем более ответственно.

Оппозиция и без меня хорошо справляется, чтобы постоянно ссориться, и поэтому не способна выбрать единого кандидата. Но если они говорят, что в этом виноват я, то может им лучше вообще уйти из политики — если их так легко обыграть?

Послушать интервью полностью можно здесь.

Когда Некляев ушел из "Говори правду" то никто не пошел следом за ним. Это означает, что я — преданный член команды, а команда — предана мне как лидеру. А Некляев хотел, чтобы была не команда, а "фан-клуб Некляева".

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